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    سياسة


    محمدياروف يستقبل سفير روسيا في لقاء الوداع

    ١٨.١٢.٢٠١٧ [٢١:١٦]

    باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول اليوم سفيرَ الاتحاد الروسي في باكو فلاديمير دوروخين بمناسبة انتهاء مدة تفويضه الدبلوماسي في البلد.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن الاجتماع شهد التعبير عن الامتنان من مستوى العلاقات الحالي بين أذربيجان وروسيا ومن تبادل الزيارات رفيعة المستوى.

    وابلغ السفير الروسي دوروخين انه بذل جهودا جادة رمت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين أذربيجان وروسيا خلال فترة تفويضه. وتمنى دوروخين نجاحا لحكومة أذربيجان في مساعيها الرامية إلى الحفاظ على استقرار البلد وإنمائه.

    وأشار الوزير محمدياروف إلى خدمات ومساهمات السفير الروسي دوروخين في تطوير العلاقات بين الدولتين خلال مدة صلاحياته رافعا شكره له عليها وتمنى له نجاحا في فعالياته المستقبلية.

    AZERTAG.AZ :محمدياروف يستقبل سفير روسيا في لقاء الوداع
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