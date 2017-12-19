وفد ولاية أستراخان في زيارة لأذربيجان

باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

زار الوفد تحت قيادة حاكم ولاية أستراخان لاتحاد روسيا ألكسندر جيلكي جمهورية أذربيجان اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد يضم ممثلي الحكومة الإقليمية والسلطات التنفيذية والبلديات ورابطات الأعمال والجمهور الإقليمي.

ومن المقرر أن يجري الوفد العديد من اللقاءات على هامش الزيارة. وستجرى المحادثات حول قضايا التعاون الثنائي مع رئيس السلطة التنفيذية لحي ناريمانوف لمدينة باكو عابدين فرزاليف.