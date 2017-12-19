لقاء مع الشباب الاذربيجانيين الحاصلين على الميداليات في أولمبياد العلوم الدولي

باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

فازت أعضاء وفد أّذربيجان بالميداليات البرونزية في مسابقة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في دورتها الرابعة عشرة، والتي عقدت في هولندا بحضور أكثر من 300 تلميذ.

تعتبر المسابقة أكبر حدث علمي يضم الطلاب الموهوبين في مجال العلوم ممن هم دون سن السادسة عشرة من أكثر من 50 دولة من مختلف دول العالم.

أفادت أذرتاج ان 5 تلاميذ من أصل 6 تلاميذ من مدارس أذربيجان كنان آغايف وعلي علييف وفريد علييف وتوران محمدلي وتوران بايراملي حصدوا الميداليات البرونزية. أما التلميذ الآخر خاقان محمدلي فلم يتمكن من الحصول على ميدالية بسبب نقص نقطيين في رصيده العام.

يذكر ان الناشئين الاذربيجانيين حصلوا 37 ميدالية في تلك الأولمبيادات منذ 2004 حتى الآن.