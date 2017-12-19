نائب وزير الخارجية التركي: كلما تواصل أرمينيا انتهاج سياسة العدوان والاحتلال تواجه ضغوطا

كييف، 19 ديسمبر، أذرتاج

قال احمد يلديز إن أرمينيا كلما تواصل انتهاج سياسة العدوان والاحتلال تواجه ضغوطا.

ونقل مراسل أذرتاج عن يلديز نائب وزير الخارجية التركي قوله في تصريح خصه به في كييف إن موقف أذربيجان من معالجة الصراع / صراع قراباغ الجبلي / موقف محق.

وأوضح يلديز أن «تركيا تواصل غلق حدودها مع أرمينيا بسبب سياسة أرمينيا العدوانية والاحتلالية وموقف تركيا معلوم حيث ينبغي أن يجد صراع قراباغ الجبلي حلا له في حدود سلامة أراضي أذربيجان».

وأشار نائب وزير الخارجية التركي كذلك إلى أن صراع قراباغ الجبلي الأرميني الأذربيجاني سبب مانع رئيسي أمام تنفيذ مشاريع مشتركة بمشاركة المنظمات الدولية.