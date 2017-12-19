رئيس جيبوتي وصل في زيارة رسمية الى تركيا
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٩:٣٢]
باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).
وصل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، بناء على دعوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وأقيم حفل استقباله من قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
ستناقش على هامش الزيارة العلاقات الثنائية، والاقتصادية، والتجارية، والعسكرية، والثقافية بين البلدين.
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