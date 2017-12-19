سوكار تشتري شبكة محطات التزود بالوقود في النمسا

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

اشترت شركة سوكار اينرجي هولدينغس المساهمة التابعة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار لدى سويسرا شبكة محطات التزود بالوقود الخاصة بشركة ايه1 وشركة برونتو اويل الناشطة في مجال الاتجار بزيوت البترول في سوق النمسا.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الشركة أن سوكار اينيرجي هولدينغس تستثمر جزء من أرباحها التي حصلت عليها في سويسرا خلال فترة 5 سنوات أخيرة لزيادة استثماراتها في قطاع المصب وتوسيعها بهدف الاستفادة من إمكانات أسواق جديدة وتنويع مصادر الإيرادات.

وتملك شركة ايه1 82 محطة بولاية شتريا وقوام ملاكها 150 موظف. وتعمل شركة برونتو اويل بمدينة غراز. واقتنتهما سوكار من خلال شركة أسستها في النمسا باسم سوكار اينيرجي النمسا وتخطط تشغيل الشركتين تحت هذه العلامة التجارية.