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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير الخارجية التركي

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١١:١٢]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والوفد المرافق له.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير الخارجية التركي
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