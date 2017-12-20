عقد اجتماع وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي
AzerTAg.az
٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٣:٣٨]
باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
عقد اليوم اجتماع وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي ألمار محمدياروف ومولولد جاويش أوغلو في باكو.
أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الاجتماع تم تبادل الآراء الواسعة حول تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومسائل التعاون في إطار المنظمات الدولية.
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