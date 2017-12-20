مديرة الوكالة الوطنية للإعلام تتسلم جائزة النسر العربي

باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج).

تسلمت مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان جائزة النسر العربي في مجال الادارة العامة على مستوى المنطقة العربية خلال احتفال تكريمي نظم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك تحت رعاية اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي.

وحصدت دولة الإمارات 5 جوائز من بين 19 شخصية عربية. من بين الحائزين على الجائزة السيد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات أيضا.

وقال بيار مكرزل رئيس أكاديمية تتويج لجوائز التميزّ أن جائزة النسر العربي تسعى الى ابراز دور المتميزين في قيادة التغيير والتطوير المؤسسي ورسم ملامح سمات التميز في المؤسسات وحتى يكون المكرمون قدوة حيث اعتمدت معايير الاختيار على قدرة الفائزين بالجائزة في صياغة وتطوير الرؤية ورسالة المؤسسة بالإضافة الى القدرة على الانجاز ومواجهة التحديات واستثمار الفرص وتخطي الازمات واستشراف المستقبل.