باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم رئيس صندوق الاتفاق العرقي الأمريكي مارك شناير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس صندوق الاتفاق العرقي الأمريكي

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