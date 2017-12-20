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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس صندوق الاتفاق العرقي الأمريكي

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم رئيس صندوق الاتفاق العرقي الأمريكي مارك شناير.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس صندوق الاتفاق العرقي الأمريكي
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