الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب الرئيس الأول لشركة "IBM Global Market"
AzerTAg.az
٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٥:٤٣]
باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم نائب الرئيس الأول لشركة "IBM Global Market" إيريك كليمنت.
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