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    سوكار تنتج 5.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٦:٤٩]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أنتجت شركة "سوكار" 538.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال شهر نوفمبر للعام الجاري، بلغ حجم إنتاج الغاز بالبلد إلى مليارين و419.3 مليون متر مكعب.

    وقد أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أنه أنتج في سوكار 5 مليارات و537.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير - نوفمبر لعام 2017، أما في أذربيجان فبلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 26 مليارا و85.7 مليون متر مكعب.

    AZERTAG.AZ :سوكار تنتج 5.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري
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