بحث مسائل تطوير العلاقات الأذربيجانية الإيرانية
AzerTAg.az
٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٧:٢١]
باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج
استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في 20 ديسمبر كانون الأول اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وابلغ مراسل أذرتاج أن الاجتماع شهد الإشادة بخطوات مستدامة تتخذ من اجل تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين بمختلف المجالات.
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