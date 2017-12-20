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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 21 ديسمبر

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية لـ21 ديسمبر كانون الأول.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 21 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 21 ديسمبر
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