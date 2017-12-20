الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينشئ في أذربيجان 3 ملاعب بالعشب الطبيعي

باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

قال رونق عبد الله يف إن قاعدة جديدة مدشنة لدى ملعب بائل أرينا تملك كل ظرف ضروري لنشاط ناد واحد وسيستفيد نادي صبائل منها أيضا.

ونقل مراسل أذرتاج عن عبد الله يف رئيس الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم قوله في مؤتمر صحفي عقده في 20 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو إن القاعدة الجديدة جرى إنشاؤها بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسددت الأموال من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي أهداها إلى أذربيجان.

وأضاف رئيس الاتحاد أن 3 ملاعب بالعشب الطبيعي اثنين في سومغايت وواحد لدى ملعب باكو الأولمبي سوف تنشأ أيضا على حساب أموال مخصصة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشار عبد الله كذلك إلى أن بطولة الدوري الإقليمي يلقى اهتماما كبيرا.