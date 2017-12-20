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    جاويش اوغلو: على أرمينيا أن تحترم بوحدة أراضي أذربيجان

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٨]

    باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

    قال مولود جاويش اوغلو إن تركيا تدعم سبيل معالجة مقبول عند أذربيجان لصراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مفيدا أن «أرمينيا مجرمة ولا تريد أن تعترف بذلك وإعادة بناء علاقات تركيا مع أرمينيا تشترط قبل كل شيء سحب أرمينيا قواتها الاحتلالية من أراضي أذربيجان وأن تعيد أرمينيا النظر إلى علاقاتها حيال الدول المجاورة وتكف عن أطماعها الترابية وتحترم بوحدة أراضي أذربيجان.

    ولفت جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقد في 20 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو في نتائج الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والتركي والإيراني إلى أن الوزراء تبادلوا اليوم في باكو الآراء تبادلا مثمرا حول المزيد من توسيع العلاقات بين أذربيجان وتركيا وإيران التي تخطط لتوسيع هذه الصيغة بغية المزيد من زيادة فائدة هذا الاجتماع.

    وأضاف الوزير التركي أن الاجتماع القادم سوف يعقد في تركيا تلبية لاقتراح الجانب الإيراني.

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