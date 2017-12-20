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    سياسة


    ظريف: الاجتماع الثلاثي مفيد جدا

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [٢١:١٢]

    باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

    قال محمد جواد ظريف إن صيغة الاجتماع الثلاثي مفيدة جدا بالنسبة للبلدان والمنطقة على حد سواء.

    وأضاف ظريف وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي عقد في 20 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو في نتائج الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والتركي والإيراني أن كل البلاد الثلاثة تملك العلاقات الواسعة والتقاليد التاريخية المشتركة مبلغا أن الاجتماع الثلاثي الخامس بحث مسائل تخص بمجالات الترانزيت والطاقة والسياحة بين البلدان مع اتفاق على زيادة الأنشطة في القطاع الخاص.

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