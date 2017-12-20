محمدياروف: اتفقنا على المزيد من توسيع التعاون الثلاثي

باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

قال ائلمار محمدياروف إننا اتفقنا في الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي على أن نواصل الاجتماعات في هذه الصيغة والمزيد من توسيع التعاون ونزيد من استفادة إمكانات وفرص في مجالات الطاقة والنقل والسياحة وغيرها.

أضاف محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني في مؤتمر صحفي عقد في 20 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو في نتائج الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والتركي والإيراني أن التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وإيران يزداد يوما لآخر مع توسيع البلاد الثلاثة تبادل الطاقة الكهربائية. وزاد الوزير الأذربيجاني أن الوزراء الثلاثة سوف يدعون ممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في الاجتماع الثلاثي السادس القادم في تركيا لبحث سبل مزيد من توسيع التعاون.