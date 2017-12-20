رئيس الوزراء التركي في زيارة خاطفة لجمهورية نخجوان الأذربيجانية

نخجوان، 20 ديسمبر، أذرتاج

وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مساء 20 ديسمبر كانون الأول اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس الوزراء التركي يلدريم استقبله رئيس المجلس الأعلى النخجواني واصف طالبوف.