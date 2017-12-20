رئيس الوزراء التركي يزور تمثال حيدر علييف في نخجوان
AzerTAg.az
٢٠.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٠٠]
نخجوان، 20 ديسمبر، أذرتاج
زار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في 20 ديسمبر كانون الأول اليوم تمثال الزعيم العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف وسط مدينة نخجوان وذلك إثر وصوله للجمهورية الأذربيجانية جيبها الخارجي مساء اليوم.
وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس الوزراء التركي يلدريم وضع إكليلا إلى قاعدة التمثال.
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