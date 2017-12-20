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    محمدياروف: أذربيجان يصوت لصالح وثيقة ستصدر عن الجمعية العامة الأممية حيال فلسطين

    ٢٠.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٠٢]

    باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

    قال ائلمار محمدياروف إن الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والتركي والإيراني المنعقد اليوم في باكو تناول كذلك مباحثات حيال قضية فلسطين والتطورات الأخيرة.

    ونقل مراسل أذرتاج عن محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقد في 20 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو في نتائج الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء الخارجية الأذربيجاني والتركي والإيراني إن أذربيجان سيصوت حيال هذه القضية لصالح وثيقة ستصدر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

    واكد الوزير الأذربيجاني على أن موقف أذربيجان من مدينة القدس معلن عنه للمرة التالية عن جانب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أثناء اجتماع القمة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول مؤخرا مشددا على أن أذربيجان ما برح يتمسك بالموقف ذاته.

    AZERTAG.AZ :محمدياروف: أذربيجان يصوت لصالح وثيقة ستصدر عن الجمعية العامة الأممية حيال فلسطين
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