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    الرئيس إلهام علييف يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي حول "2017 – عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والثقافات"

    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١١:٣٦]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "2017 – عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والثقافات" في مركز حيدر علييف بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المؤتمر.

    إن المؤتمر المكرس لإكمال "سنة التضامن الإسلامي" التي أعلنها الرئيس إلهام علييف نظم من قبل اللجنة الحكومية الأذربيجانية لشؤون المؤسسات الدينية.

    ويحضر المؤتمر الدولي الرجال والشخصيات الدينية والعلماء المعروفون من حوالي 40 بلدا ورؤساء وممثلو 8 منظمات دولية والممثلون الخاصون لرؤساء الدول من البلدان المختلفة وقادة الطوائف الدينية وأعضاء الحكومة والجمهور والبرلمان وممثلو السلك الدبلوماسي.

    بدأ المؤتمر بقراءة آيات من "القرآن الكريم".

    القى الرئيس إلهام علييف كلمة في المؤتمر.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي حول "2017 – عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والثقافات"
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