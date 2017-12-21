رئيس الوزراء التركي ينهي زيارته إلى جمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتي
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠١٧ [١١:٥٢]
ناخجيوان، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
اختتم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في 20 ديسمبر كانون الأول زيارتهما إلى جمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتي.
أفادت وكالة أذرتاج أنه وكان في وداع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أرض مطار ناخجيوان الدولي رئيس المجلس الأعلى النخجواني واصف طالبوف.
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