زلزال بقوة 5.2 يضرب إيران

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر في شمال إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أنه وفقا لمعلومات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض وكان مركز الهزات الأرضية على بعد 3 كيلومترات من مدينة ملارد و7 كيلومترات من منطقة مشكين دشت، 50 كيلومترا غربي طهران.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.