الرئيس إلهام علييف يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي حول "2017 – عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والحضارات" [ محدث]

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "2017 – عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والحضارات" في مركز حيدر علييف بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المؤتمر.

إن المؤتمر المكرس لإكمال "سنة التضامن الإسلامي" التي أعلنها الرئيس إلهام علييف نظم من قبل اللجنة الحكومية الأذربيجانية لشؤون المؤسسات الدينية.

ويحضر المؤتمر الدولي كبار الموظفين الرسميين والشخصيات الدينية والعلماء المعروفون من حوالي 40 بلدا ورؤساء وممثلو 8 منظمات دولية والمبعوثون الخاصون لرؤساء الدول من البلدان المختلفة وقادة الطوائف الدينية وأعضاء الحكومة والجمهور والبرلمان وممثلو السلك الدبلوماسي.

بدأ المؤتمر بقراءة آيات من "القرآن الكريم".

القى الرئيس إلهام علييف كلمة في المؤتمر.

ثم قرأت كلمات أرسلته رئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيييف والبطريرك القسطنطيني فارفولومين الأول في الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكان) وبطريرك موسكو وجميع روسيا البطريرك كيريل والبطريرك إيليا الثاني كاثوليكوس سائر أنحاء جورجيا إلى مشاركي المؤتمر.

إن المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عبد العزيز بن عثمان التويجري الذي ألقى كلمة أمام مشاركي المؤتمر الدولي نيابة عن مسلمي العالم أكد الدور المتزايد لأذربيجان في تعزيز التضامن الإسلامي والحوار بين الأديان الحضارات.

القى رئيس إدارة مسلمي القوقاز والرئيس المشارك للمجلس بين الأديان في رابطة الدول المستقلة شيخ الإسلام الحاج الله شكر باشازاده كلمة في المؤتمر الدولي.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.