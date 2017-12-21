الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي

باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج).

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري.

أعرب الدكتور السديري عن شكره لرئيس جمهورية أذربيجان على دعمه للمؤتمر الدولي المقام في باكو في موضوع "عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والحضارات".

وتذكر توفيق السديري باحترام لقاءه مع الزعيم القومي حيدر علييف اثناء زيارته الى أذربيجان عام 1998. قال ان العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة سريعة. أضاف ان ملك المملكة العربية السعودية والشعب السعودي يكنان مشاعر المحبة والصداقة لرئيس أذربيجان وحكومتها وشعبها.

ابدى الضيف السعودي سروره للتطور السريع الذي يشهده البلد في كافة المجالات خلال 20 عاما مضى على زيارته الأولى الى أذربيجان مشيرا الى ان هذه التنمية أصبحت ممكنة بفضل الرئاسة الحكيمة للرئيس إلهام علييف في سبيل مستقبل البلد وتحسين رفاهية الشعب.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عن ارتياحه للحضور السعودي الرفيع المستوى في المؤتمر الدولي.

وتذكر الرئيس إلهام علييف بامتنان زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الرئيس الأذربيجاني ان بلاده والشعب الاذربيجاني يثمنان موقف المملكة تجاه أرمينيا التي تحتل أراضي أذربيجان وتدمر الآثار الإسلامية والمساجد في هذه الأراضي.