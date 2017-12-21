باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مستشار الدولة لرئيس جمهورية أوزبكستان رستم كاميلوف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي مستشار الدولة لرئيس جمهورية أوزبكستان

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