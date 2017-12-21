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    سياسة


    ظريف: إيران وأذربيجان وتركيا ستكافح معا الإرهاب الدولي

    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٢٠]

    طهران، 21 ديسمبر (أذرتاج).

    قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحه للصحفيين المحليين حول نتائج زيارته الأخيرة الى أذربيجان ان إيران وأذربيجان وتركيا ستكافح معا الإرهاب الدولي الى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بينها، حسبما افاد مراسل أذرتاج من طهران.

    وأضاف زريف ان رئيسي أذربيجان وإيران جرت بينهما 10 لقاءات منذ عام 2013 حيث ناقشا توسيع مسائل التعاون في المجالات المختلفة. بعد هذه المناقشات لوحظ نمو في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

    في حديثه عن اللقاء الثلاثي في باكو لفت ظريف الى ان هذا اللقاء مفيد جدا. نوقشت فيه مسائل التعاون في مجالات النقل والتجارة والطاقة والسياحة والبنك والجمارك فضلا عن مسائل الامن الإقليمي.

    وقال وزير الخارجية الإيراني ان اللقاء القادم سيقام في إسطنبول.

    AZERTAG.AZ :ظريف: إيران وأذربيجان وتركيا ستكافح معا الإرهاب الدولي
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