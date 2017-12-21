معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 19 عاما في باكو

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 19 عاما في الفترة ما بين 23-29 ديسمبر بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن نجاة محبليف وإبراهيم حسيموف ورؤوف حسينلي وتوران وليزاده وتورال بايراموف وخاقاني صديقوف (نادي "قاراباغ") ونائل آليشوف وسيمور علييف (نادي "نفطجي") وسرجان عمروف وأكبر ولييف وجاويد علييف وألوين جعفرقولويف (نادي "كشله") وجيهون شاهويردييف (نادي "سومقايت") وكامران محمدوف وتولقار يعقوبوف وزاهد مردانوف وأميل قاسيموف وشاكر سيدوف وألدوست قياسبكلي وطاهر زينالوف وودادي جعفروف وألجين مصطفايف (نادي "سبائيل") وكامران قولويف ورستم نورويف (نادي "غابالا") ورياد عباسزاده (نادي "شوالان") سيشارك في المباريات.