    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان يساهم كثيرا في التضامن الإسلامي

    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١٨:٤٦]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان يساهم مساهمة كثيرة في عمل التضامن الإسلامي مفيدا أن هذه القضية أولوية من أولويات الدولة: «أذربيجان بلد يملك تاريخا قديما. وأحيا الشعب الأذربيجاني طوال القرون قيمه القومي الأخلاقي وحماها. وأما القيم الإسلامية فهي جزء لا يتجزأ من قيمنا الأخلاقية الوطنية».

    ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قوله في كلمة افتتاحية ألقاها في 21 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو بالمؤتمر الدولي باسم «عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والحضارات» إن ظروف الأمن والأمان والتفاهم والوحدة القائمة بين المسلمين ومسائل تنظيم العلاقات بين الأديان بالمستوى العالي التي تخيم على البلد من عوامل تعزز البلد اليوم. وأوضح الرئيس علييف «أن الشعب الأذربيجاني له تاريخ قديم. ومما يدل على ذلك دليلا صريحا آثارنا المعمارية الهندسية الدينية. ونعتز بكون مسجد الجمعة بمحافظة شاماخي أحد اقدم مساجد العالم الإسلامي المشيد عام 743م والمصون من جانب الشعب الأذربيجاني ومعاد بناؤه قبل بضعة أعوام يعد من ثرواتنا الكبرى. ويدل هذا المسجد على أن أذربيجان ديار الإسلام من القدم. كما نعد آثارنا الدينية التاريخية الأخرى ثرواتنا الوطنية».

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: أذربيجان يساهم كثيرا في التضامن الإسلامي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٧]
    نائب رئيس المجلس الوطني يبحث مع نظيره الباكستاني مولانا حيدري تطور العلاقات
    ٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٤:٢٥‎]
    مفتي الديار المصرية: هذا المؤتمر نتيجة إسهام أذربيجان في الثقافة الإسلامية
    ٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٦:٢٦]
    السفير: 450 شركة إيرانية ناشطة في أذربيجان
    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١٩:٣٤]
    الرئيس الأذربيجاني: نسعى وعلينا السعي إلى إحلال الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي قاطبة
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان يساهم كثيرا في التضامن الإسلامي