الرئيس إلهام علييف: أذربيجان يساهم كثيرا في التضامن الإسلامي

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان يساهم مساهمة كثيرة في عمل التضامن الإسلامي مفيدا أن هذه القضية أولوية من أولويات الدولة: «أذربيجان بلد يملك تاريخا قديما. وأحيا الشعب الأذربيجاني طوال القرون قيمه القومي الأخلاقي وحماها. وأما القيم الإسلامية فهي جزء لا يتجزأ من قيمنا الأخلاقية الوطنية».

ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قوله في كلمة افتتاحية ألقاها في 21 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو بالمؤتمر الدولي باسم «عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والحضارات» إن ظروف الأمن والأمان والتفاهم والوحدة القائمة بين المسلمين ومسائل تنظيم العلاقات بين الأديان بالمستوى العالي التي تخيم على البلد من عوامل تعزز البلد اليوم. وأوضح الرئيس علييف «أن الشعب الأذربيجاني له تاريخ قديم. ومما يدل على ذلك دليلا صريحا آثارنا المعمارية الهندسية الدينية. ونعتز بكون مسجد الجمعة بمحافظة شاماخي أحد اقدم مساجد العالم الإسلامي المشيد عام 743م والمصون من جانب الشعب الأذربيجاني ومعاد بناؤه قبل بضعة أعوام يعد من ثرواتنا الكبرى. ويدل هذا المسجد على أن أذربيجان ديار الإسلام من القدم. كما نعد آثارنا الدينية التاريخية الأخرى ثرواتنا الوطنية».