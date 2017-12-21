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    اعلان تقويم ساعات عمل وأيام العطلة ويوم الانتخابات الرئاسية المبدئي في العام المقبل

    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١٩:١٧]

    باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج).

    اعتمدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي للسكان تقويم ساعات العمل وأيام العطلة في أذربيجان عام 2016.

    بناء على ذلك، تحدد أيام العطلة في الأعياد والفعاليات الوطنية كما يلي:

    في 1 و2 و3 يناير في عيد رأس السنة

    في 20 يناير يوم الحداد الوطني

    في 8 مارس يوم المرأة

    في 20، 21، 22، 23، 24 مارس للعاملين 6 أيام في الأسبوع (كذلك 26 مارس للعاملين 5 أيام في الأسبوع) في عيد نيروز

    في 9 مايو يوم الانتصار على الفاشية

    في 28 مايو يوم الجمهورية

    في 15 يونيو يوم النجاة الوطني للشعب الاذربيجاني

    في 15، 16 ، 17 ، 18 يونيو (كذلك 18، 19 يونيو للعاملين 5 أيام في الأسبوع) عيد الفطر المبارك

    في 26 يونيو يوم القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان

    في 22، 23 أغسطس عيد الأضحى المبارك

    في 9 نوفمبر يوم علم الدولة

    في 31 ديسمبر يوم تضامن الأذربيجانيين في العالم

    شهر فبراير (شباط) عبارة عن 28 يوما.

    يعتبر 17 أكتوبر عام 2018 مبدئيا يوم الانتخابات الرئاسية في جمهورية أذربيجان ويوم العطلة ما لم يعلن رسميا.

    AZERTAG.AZ :اعلان تقويم ساعات عمل وأيام العطلة ويوم الانتخابات الرئاسية المبدئي في العام المقبل
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