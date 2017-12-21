الرئيس الأذربيجاني: نسعى وعلينا السعي إلى إحلال الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي قاطبة

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إننا نسعى ويجب أن نسعى إلى إحلال الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي قاطبة مشيرا إلى أن أذربيجان يساهم بمساهماته في هذا: «موقفنا من القضايا ومعالجاتها في إطار المنظمات الدولية وما هو مدرج في جداول أعمالها يدل للمرة التالية على أن التضامن الإسلامي ليس بمجرد شعار بالنسبة لنا بل هذا اتجاه من الاتجاهات الرئيسية بالنسبة لنا».

ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تأكيده في كلمة افتتاحية ألقاها في 21 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو بالمؤتمر الدولي باسم «عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والحضارات» على أن ممثلين ومنتسبين لجميع الأديان والشعوب في أذربيجان لهم حقوق سوية متساوية: «وهم يعيشون في أذربيجان كاسرة واحدة ولا أي تمييز ولم يكن ولن يكون. هذا ثروتنا الكبرى».

وأضاف الرئيس إلهام علييف «أننا نود أن يتعزز الحوار بين الأديان في العالم الإسلامي وفي أوروبا وفي العالم جمعاء على حد سواء ونأسف على ملاحظتنا في الآونة الأخيرة منظرا معاكسا مع تزايد حالات التعصب وكراهية الإسلام وكراهية الأجانب ومعاداة للسامية. وهذا خطر كبير على البشرية وهو بلاء عظيم».