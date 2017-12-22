فوز منتخب أذربيجان في دبي

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أقيمت مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني للسيدات تحت 17 عاما ضمن معسكره التدريبي في دبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني قابل فريق الإمارات العربية المتحدة وتغلب على منافسه العربي بحساب 2:0.

وسجلت أهداف فريقنا من قبل آنا أبولاشفيلي ومينارا غوزيلوفا.