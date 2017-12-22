الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير المالية الجورجي

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير المالية الجورجي ماموكا باختادزه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف هنأ ماموكا باختادزه على تعيينه في المنصب الجديد وتمنى له النجاح في عمله.

واعرب ماموكا بخادزه عن شكره على التحيات وعلى مشاركته في تنفيذ مشروع باكو - تبليسي - كارس الذى كان سابقا المدير العام لشركة "السكك الحديدية الجورجية".

وخلال الاجتماع أشار الجانبان إلى التطور الناجح للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وجورجيا في مختلف المجالات وأكدا على مساهمة بلدينا في هذا العمل.

وأشير إلى أهمية مشروع باكو - تبليسي – كارس من حيث التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي في الاجتماع الذي ركز على مشاريع عالمية تنفذها أذربيجان وجورجيا.

خلال المحادثات تم تبادل الآراء حول آفاق التعاون.