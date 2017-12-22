وزير المالية الجورجي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

زار وزير المالية الجورجي اليوم ضريح الزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديث ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن الوزير الجورجي وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

كما زار الضيف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.