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    سياسة


    السفير: 450 شركة إيرانية ناشطة في أذربيجان

    ٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٦:٢٦]

    طهران، 22 ديسمبر، أذرتاج

    قال جواد جهانكيرزاده سفير إيران في باكو في تصريح له لوكالة إرنا الإيرانية إن العلاقات الإيرانية الأذربيجانية تتطور اليوم تطورا سريعا وهي تحظى بآفاق مفيدة لكلا الطرفين.

    ونقل مراسل أذرتاج عن السفير الإيراني جهانكيرزاده قوله إن أذربيجان فيها ظروف ملائمة للغاية هيئت لتنمية التجارة والعمل وقد استثمر رجال الأعمال الإيرانيون ملياري دولار في اقتصاد أذربيجان.

    وابلغ السفير الإيراني أن 10 آلاف إيراني يقيمون في أذربيجان حاليا ومعظمهم مشتغلون بالتجارة مفيدا أن 450 شركة إيرانية مسجلة في البلد وهي ناشطة اليوم.

    وتطرق السفير جهانكيرزاده إلى طلبة إيرانيين متعلمين في أذربيجان قائلا إن عددهم يبلغ حاليا 2500 طالب وطالبة وغالبيتهم من منتسبي المؤسسات التعليمية العالية في مجالي الطب والفنون الجميلة.

    AZERTAG.AZ :السفير: 450 شركة إيرانية ناشطة في أذربيجان
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