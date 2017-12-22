أذربيجان توقع مع بنك التنمية الآسيوي عقد تخصيص قروض مشروع شاه دنيز

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

وقع أذربيجان مع بنك التنمية الآسيوي في 22 ديسمبر كانون الأول اليوم على عقدي قروض مشتركة وضمان بشأن تخصيص قروض مشتركة قدرها 524.5 مليون دولار لشركة ممر الجنوب للغاز بضمان حكومة أذربيجان والبنك المذكور وذلك بغية دعم مشروع استغلال حقل شاه دنيز للغاز والمكثفات.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الشركة أن عقد ضمان القروض المذكورة وقع عليها عن جانب أذربيجان سمير شريفوف وزير المالية وعقد القروض المدير العام للشركة أفغان عيسايف.

وقال عيسايف إن الشركة حصلت على 8.4 مليارات دولار من إجمالي 11.5 مليار دولار مطلوب إلى عام 2020م لمشروع ممر الجنوب للغاز ما يفيد تنفيذ 73 في المائة من جميع الأعمال المخطط لها حيث تم تنفيذ 98.5 في المائة من مشروع تحقيق المرحلة الثانية من استغلال حقل شاه دنيز وتوسيع ممر جنوب القوقاز 99.2 في المائة و87.4 في المائة من إنشاء تاناب و60.8 في المائة من إنشاء تاب.