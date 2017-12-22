تحديد ثلاثة منافسي فريق "قاراباغ" في أنطاليا
AzerTAg.az
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٨:٣٣]
باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم انتهاء خطة إعداد الشتاء لنادي "قاراباغ" الأذربيجاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النادي أن ممثل أغدام سيغادر في 9 يناير إلى تركيا. سيستمر المعسكر التدريبي في أنطاليا حتى 4 فبراير. يخطط فريقنا عقد 6 مباريات استعراضية خلال المعسكر التدريبي.
تم تحديد ثلاثة منافسي فريق "قاراباغ" ووقت هذه الألعاب. سيقابل المنتخب الأذربيجاني الفريق البولندي "ليكسيا" في 20 يناير و"ماريوبول" الأوكراني في 25 يناير. أما في 3 يناير فسيواجه فريق الجبل الأسود "ملادوست".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٢:٢٨]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:٥٣]
٢٠.١٢.٢٠١٧ [١٨:٤٥]
١٥.١٢.٢٠١٧ [١٤:٣٣]
٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٧]
٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٤:٢٥]
٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٢:٢٤]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٦:٢٦]
٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٢:١٩]
٢٣.١٢.٢٠١٧ [١١:٥٧]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [٢١:٣٧]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠١]
٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٤:٠٣]
٢١.١٢.٢٠١٧ [٢٠:١٨]
١٩.١٢.٢٠١٧ [٢٠:١٤]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٢٣]
١٥.١٢.٢٠١٧ [٢١:٤٠]
١٣.١٢.٢٠١٧ [١٤:١٠]
١٢.١٢.٢٠١٧ [١٥:٥٤]
١١.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٣]
١١.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٨]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٢]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٤:٤٤]
١٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٤٧]
١٤.١٢.٢٠١٧ [٢١:١٣]
٢٢.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٠١]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٩:١٧]
١٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك