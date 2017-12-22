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    تحديد ثلاثة منافسي فريق "قاراباغ" في أنطاليا

    ٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٨:٣٣]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم انتهاء خطة إعداد الشتاء لنادي "قاراباغ" الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النادي أن ممثل أغدام سيغادر في 9 يناير إلى تركيا. سيستمر المعسكر التدريبي في أنطاليا حتى 4 فبراير. يخطط فريقنا عقد 6 مباريات استعراضية خلال المعسكر التدريبي.

    تم تحديد ثلاثة منافسي فريق "قاراباغ" ووقت هذه الألعاب. سيقابل المنتخب الأذربيجاني الفريق البولندي "ليكسيا" في 20 يناير و"ماريوبول" الأوكراني في 25 يناير. أما في 3 يناير فسيواجه فريق الجبل الأسود "ملادوست".

    AZERTAG.AZ :تحديد ثلاثة منافسي فريق "قاراباغ" في أنطاليا
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