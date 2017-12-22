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    ليلى علييفا تشارك في حفل مقام للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

    ٢٢.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٠١]

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    أقيم حفل رأس السنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين واللاجئين والمشردين والنازحين قسرا والأيتام والعجايا واللطم لدى مركز زيرة للثقافة في 22 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الحفل المنظم من جانب الجمعية الأهلية ائديا واللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل شاركت فيه ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية ائديا أيضا.

    وشاركت ليلى علييفا في تسليات منظمة للأطفال والتقطت معهم صورا تذكارية مهنية إياهم وتمنت لهم نجاحا.

    واهدي للسيدة ليلى علييفا هدية الكلاغاي الوطني.

    كما وزعت الجمعية الأهلية هدايا للأطفال المشاركين في الحفل.

    AZERTAG.AZ :ليلى علييفا تشارك في حفل مقام للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
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