النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66.37 دولارا
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠١٧ [١١:٥٧]
باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 66.37 دولارا بعد انخفاضه بقيمة 0.14 دولار.
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