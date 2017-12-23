باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 66.37 دولارا بعد انخفاضه بقيمة 0.14 دولار.

AZERTAG.AZ : النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66.37 دولارا

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