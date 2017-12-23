ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٢:١٩]
باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.
تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.25 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.35 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 58.47 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.11 دولارا.
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