مفتي الديار المصرية: هذا المؤتمر نتيجة إسهام أذربيجان في الثقافة الإسلامية

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج).

"في البداية أشكر دولة أذربيجان حكومة وشعبا والاخص السيد الرئيس إلهام علييف على هذه الدعوة الكريمة لحضور المؤتمر. أكد المؤتمر مرة أخرى اننا نتطلع الى التعاون والمشاركة ليس بين البلدان الإسلامية وبين المسلمين فحسب بل بين كل دول العالم وشعوبه."

قال هذه الكلمات مفتي الديار المصرية أ. د. شوقي علام على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي في موضوع "عام التضامن الإسلامي: الحوار بين الأديان والثقافات" في باكو.

وأضاف مفتي الديار المصرية ان الإسلام دين العمران والبناء والتعاون. أقيم هذا المؤتمر في إطار مبادرة عام التضامن الإسلامي التي أطلقها السيد الرئيس إلهام علييف. هذا يكشف عن حقيقة الإسلام في حد ذاته، لان الإسلام جاء ليتعاون ويتضامن الناس جميعا. هذا المؤتمر نتيجة إسهام أذربيجان في الثقافة الإسلامية.

وزاد الضيف المصري ان هذه زيارته الأولى الى أذربيجان معربا عن اعتزازه وتقديره لمجيئه الى أذربيجان مشيدا بأعمال التطور والتنمية التي شهدها خلال هذه الزيارة في أذربيجان. "لاحظت تطورا كبيرا هنا أحرز خلال سنوات قليلة من عمر هذه الدولة، هذا البناء والعمران وهذا التخطيط الذي نراه يعني ان هناك قيادة حكيمة وراء هذا التخطيط ووراء هذا البناء".