نائب رئيس المجلس الوطني يبحث مع نظيره الباكستاني مولانا حيدري تطور العلاقات

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

استقبل النائب الأول لرئيس المجلس الوطني رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن ومكافحة الفساد ضيافت عسكروف في 23 ديسمبر كانون الأول اليوم نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني مولانا عبد الغفور حيدري مع الوفد المرافق له.

وابلغ مراسل أذرتاج أن عسكروف قال إن أذربيجان وباكستان بلدان صديقان وشقيقان مبلغا أن باكستان قد كثر من الدعم والمساعدة لأذربيجان خلال السنوات الأولى من إعادة استقلاله. وزاد أن البلد يعير أهمية كبيرة للتضامن الإسلامي ودين الإسلام. وليس من باب الصدفة مناداة عام 2017م في أذربيجان بعام التضامن الإسلامي.

وأشار عسكروف إلى لعب زيارات متبادلة رفيعة المستوى حققها زعيما البلدين في تطوير العلاقات الشاملة مع توقيع عدد من الوثائق المهمة. ويتعاون البلدان تعاونا وثيقا لدى المحافل الدولية ويهتم أذربيجان بالمزيد من تعزيز هذه الشراكة.

وأثنى عسكروف خاصة خطاب مولانا حيدري في المؤتمر الدولي باسم «عام التضامن الإسلامي 2017م: الحوار بين الأديان والحضارات» المنعقد قبل يومين في باكو وما تضمن من دعم واضح لأذربيجان إزاء احتلال أرمينيا أراضيها وتدمير الثاني كل تراث ثقافي وتاريخي ووطني وإسلامي في تلك الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

وأفاد نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني حيدري أن باكستان مربوطة بجذور تاريخية وثيقة بأذربيجان رافعا شكره على الدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي باسم «عام التضامن الإسلامي 2017م: الحوار بين الأديان والحضارات» المنعقد في باكو لحكومة وقيادة أذربيجان.

وتناول الضيف الباكستاني الرفيع كذلك تشابها بين صراعي كشمير القائم في باكستان وقراباغ الجبلي الموجود في أذربيجان معبرا عن امتنانه من تبادل أذربيجان وباكستان دعما شاملا ودائما في معالجة هذين الصراعين.

كما تبادل الجانبان في الاجتماع الآراء حول تطوير العلاقات البرلمانية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.