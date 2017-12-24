باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج جرى في 24 ديسمبر كانون الاول اليوم حفل وضع حجر اساس أول مبنى ذي 7 طوابق سيشيّد بمجمع حوسان السكني المشروع الثاني للوكالة الحكومية لإنشاء المنازل ميدا لدى الرئيس الاذربيجاني. ابلغ مراسل أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في الحفل. وقدم مدير الوكالة الحكومية سمير نورييف لرئيس الدولة معلومات مفصلة حول المشروع. ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر اساس أول مبنى سيشيد بالمجمع السكني.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل وضع حجر أساس أول مبنى بمجمع حوسان السكني

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