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    الرئيس إلهام علييف يتفقد الأعمال المنفذة بمدينة باكو البيضاء

    ٢٤.١٢.٢٠١٧ [١١:٢٠]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 24 ديسمبر كانون الاول اليوم بجولة تفقدية في مدينة باكو البيضاء.

    ابلغ مراسل أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في حفلات تشغيل شارع خاقاني رستموف وعقدة الطرق بالشارع ومعبر المشاة ذي 4 مخارج وعرض متنزه جديد الانشاء وأحياء استكملت أعمال إعمارها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد الأعمال المنفذة بمدينة باكو البيضاء
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