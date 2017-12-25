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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١١:١٤]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.25 دولارا في بورصة لندن وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 58.47 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك.

    AZERTAG.AZ : سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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