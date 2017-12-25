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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير التنمية الاقتصادية الروسي

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١١:١٥‎]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكي والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير التنمية الاقتصادية الروسي
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