القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 156 مرة

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 156 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي دوفيخ وشاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية باراواكار والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرى كمرلي وقايماقلي وفرحلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى نركين وكارميراغبور وموسيسقخ وجيناري وأيقدزور والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى أغدام وكوخا نبي وأغبولاق ومونجوقلو وقارالار والمرتفعات بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قويالي وزمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى قويارخ وتشيلبورت وياريمجا لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى باش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي وصاريجالي ونوروزلو ويوسفجانلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قويقول وقورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.