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    رياضة


    فوز منتخبنا في مباراة ودية بدبي

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٣:٥‎٣]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني للسيدات تحت 17 عاما ضمن معسكره التدريبي في دبي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المنتخب الأذربيجاني قابل فريق الإمارات العربية المتحدة وتغلب على منافسه العربي بحساب 3:0.

    وسجلت أهداف فريقنا من قبل آنا أبولاشفيلي ونيقار ميرزاليلفا وأم نساء علييفا.

    AZERTAG.AZ : فوز منتخبنا في مباراة ودية بدبي
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