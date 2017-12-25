وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قام الوفد تحت قيادة وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكي اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه إحياء لذكراه في المقابر الفخرية.

أفادت وكالة أذرتاج انه ثم وضعت الضيوف الروسية باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

ثم زارت الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

ثم شاهد الوفد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.