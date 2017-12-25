    • / مجتمع

    مجتمع


    وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٤:٠٤]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قام الوفد تحت قيادة وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكي اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه إحياء لذكراه في المقابر الفخرية.

    أفادت وكالة أذرتاج انه ثم وضعت الضيوف الروسية باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    ثم زارت الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

    ثم شاهد الوفد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    AZERTAG.AZ :وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٠١]
    ليلى علييفا تشارك في حفل مقام للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
    ١٨.١٢.٢٠١٧ [١٦:٢١]
    مجلس إذاعة التلفزيون يتلقى 3 طلبات بتشغيل قناة تلفزيونية متخصصة للأنباء
    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١٩:٥‎٥‎]
    تعديلات جديدة لتقليص مدة إصدار تأشيرة إلى أذربيجان على وشك الصدور
    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٠٢]
    وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية ووفدها يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء
    وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء